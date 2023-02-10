Аллей-уп Янга и данк Коллинза — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 10 февраля, было сыграно четыре матча.



В первую тройку вошли моменты с участием атакующего защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина, лёгкого форварда «Финикс Санз» Джоша Окоги и тяжёлого форварда «Атланты Хоукс» Джона Коллинза.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, в тройку лучших индивидуальных выступлений игрового дня по версии ESPN вошёл форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон, отметившийся в игре с «Орландо Мэджик» (104:115) 37 очками, 13 подборами и тремя передачами.



Яннис Адетокунбо в противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:106) набрал 38 очков, 10 подборов и шесть передач. Трей Янг из «Атланты Хоукс», в свою очередь, в матче с «Финикс Санз» (116:107) записал на свой счёт 36 очков, 12 передач и семь подборов.