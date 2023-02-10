Райкович — перед матчем с «Локомотивом-Кубань»: ЦСКА нужно быть очень сосредоточенными

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович поделился впечатлениями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».



«Локо» стал практически другой командой по сравнению с той, с которой мы столкнулись в предыдущей встрече. Они добавили в состав Акуна-Пёрселла и Уайта, и теперь показывают хороший баскетбол.



Они обыграли «Зенит», разгромили УНИКС, хорошо действовали против «Нижнего». Так что нам нужно быть очень сосредоточенными, чтобы одержать здесь победу», – приводит слова 44-летнего специалиста официальный сайт клуба.



На данный момент ЦСКА занимает первое место в группе А в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ с 24 победами при одном поражении. Матч «Локомотив-Кубань» – ЦСКА пройдёт сегодня (20:00 мск).

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