Райкович — перед матчем с «Локомотивом-Кубань»: ЦСКА нужно быть очень сосредоточенными

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович поделился впечатлениями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».
«Локо» стал практически другой командой по сравнению с той, с которой мы столкнулись в предыдущей встрече. Они добавили в состав Акуна-Пёрселла и Уайта, и теперь показывают хороший баскетбол.
Они обыграли «Зенит», разгромили УНИКС, хорошо действовали против «Нижнего». Так что нам нужно быть очень сосредоточенными, чтобы одержать здесь победу», – приводит слова 44-летнего специалиста официальный сайт клуба.
На данный момент ЦСКА занимает первое место в группе А в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ с 24 победами при одном поражении. Матч «Локомотив-Кубань» – ЦСКА пройдёт сегодня (20:00 мск).
- 10 февраля 2023
-
13:37
-
13:24
-
13:06
-
12:52
-
12:04
-
11:54
-
11:38
-
11:22
-
11:00
-
10:33
-
10:32
-
10:18
-
09:38
-
09:27
-
09:18
-
09:12
-
08:46
-
06:41
-
06:29
-
00:57
-
00:49
-
00:32
-
00:27
-
00:26
- 9 февраля 2023
-
23:51
-
23:33
-
22:53
-
22:49
-
22:21
-
22:03
-
21:14
-
21:00
-
20:54
-
20:39
-
20:25