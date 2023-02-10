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«Паники не было». Тренер «Бруклина» высказался о первой победе без Ирвинга и Дюранта

«Паники не было». Тренер «Бруклина» высказался о первой победе без Ирвинга и Дюранта
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (116:105) отреагировал на уход из команды звёздных игроков в лице разыгрывающего Кайри Ирвинга и лёгкого форварда Кевина Дюранта.

«Мы поняли, как обыгрывать оппонентов. Не было никакой паники по поводу ухода наших игроков в другие команды. Мы сосредоточились на игре и хорошо справились с поставленными задачами», – приводит слова 47-летнего специалиста Associated Press.

Напомним, до дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» обменял Кайри Ирвинга в «Даллас», а Кевина Дюранта – в «Финикс».

Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.

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