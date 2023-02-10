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Динвидди: нынешний состав «Бруклина» намного талантливее, чем он был при Ирвинге и Дюранте

Динвидди: нынешний состав «Бруклина» намного талантливее, чем он был при Ирвинге и Дюранте
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (116:105) высоко оценил потенциал нью-йоркской команды по итогам дедлайна НБА.

«Думаю, наш нынешний состав намного талантливее, чем он был при приходе Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта в «Нетс», – приводит слова Динвидди обозреватель Nets Daily Мэтт Брукс.

Напомним, 29-летний баскетболист оказался в «Бруклине» в результате обмена разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас».

Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.

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