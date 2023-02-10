ЦСКА подписал экс-игрока «Лейкерс» и «Сан-Антонио» Девонте Кейкока

Московский ЦСКА на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с американским форвардом Девонте Кейкоком.
26-летний баскетболист подписал с армейцами контракт до конца текущего сезона. В соглашении также прописана опция продления ещё на год. Девонте выступает на позиции тяжёлого форварда, но может сыграть центрового.
Кейкок ранее выступал в G-Лиге в составе «Мотор Сити Круз», в составе которого принял участие в 14 матчах чемпионата, где набирал в среднем за игру 19,9 очка, совершал 9,7 подбора и отдавал 1,6 результативной передачи.
В 2019 году кандидатура Кейкока была выставлена на драфт НБА, однако он не был выбран. В декабре форвард подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», по условиям которого выступал в Лиге развития. В том же сезоне Кейкок принял участие в одном матче НБА и получил чемпионский перстень, так как «озёрники» стали чемпионами лиги.
- 11 февраля 2023
-
00:45
-
00:43
-
00:22
- 10 февраля 2023
-
23:45
-
23:30
-
22:57
-
22:56
-
22:24
-
21:48
-
21:12
-
20:57
-
20:00
-
19:05
-
17:47
-
17:13
-
16:11
-
15:50
-
15:28
-
14:49
-
14:18
-
13:37
-
13:24
-
13:06
-
12:52
-
12:04
-
11:54
-
11:38
-
11:22
-
11:00
-
10:33
-
10:32
-
10:18
-
09:38
-
09:27
-
09:18