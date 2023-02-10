Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА подписал экс-игрока «Лейкерс» и «Сан-Антонио» Девонте Кейкока

ЦСКА подписал экс-игрока «Лейкерс» и «Сан-Антонио» Девонте Кейкока
Комментарии

Московский ЦСКА на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с американским форвардом Девонте Кейкоком.

26-летний баскетболист подписал с армейцами контракт до конца текущего сезона. В соглашении также прописана опция продления ещё на год. Девонте выступает на позиции тяжёлого форварда, но может сыграть центрового.

Кейкок ранее выступал в G-Лиге в составе «Мотор Сити Круз», в составе которого принял участие в 14 матчах чемпионата, где набирал в среднем за игру 19,9 очка, совершал 9,7 подбора и отдавал 1,6 результативной передачи.

В 2019 году кандидатура Кейкока была выставлена на драфт НБА, однако он не был выбран. В декабре форвард подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», по условиям которого выступал в Лиге развития. В том же сезоне Кейкок принял участие в одном матче НБА и получил чемпионский перстень, так как «озёрники» стали чемпионами лиги.

Новость по теме
«Зенит» прервал 24-матчевую победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023