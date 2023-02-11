Крис Буше мощно поставил сверху в быстром отрыве. Видео

Центровой «Торонто Рэпторс» Крис Буше во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (116:122) стал автором эффектного момента.
В начале второй четверти защитник хозяев Малакай Флинн совершил перехват и в быстром отрыве отдал результативную передачу Буше, который, в свою очередь, завершил владение данком с сопротивлением тяжёлого форварда «Юты» Келли Олиника.
Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 30-летний Буше принял участие в 51 матче, набирая в среднем 9,8 очка, 5,9 подбора и 0,8 блок-шота при реализации бросков 48,5%, где 32,8% – трёхочковые. Следующую игру «Рэпторс» проведут с «Детройт Пистонс» на своей площадке 12 февраля (23:00 мск).
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