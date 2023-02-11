Серж Ибака выйдет на рынок свободных агентов

Перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации на обмены «Милуоки Бакс» совершил четырёхсторонний обмен с участием «Индианы Пэйсерс», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз», в результате которого центровой Серж Ибака стал игроком «Индианы».
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, «Пэйсерс» прекратят сотрудничество с 33-летним баскетболистом, позволив ему стать неограниченно свободным агентом. В сезоне-2022/2023 игрок заработает $ 2,905 млн.
В нынешнем сезоне Ибака принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 4,1 очка, 2,8 подбора и 0,4 блок-шота при реализации бросков 48,1%, где 33,3% – трёхочковые. Центровой проводил на площадке 11,6 минуты.
Ранее Ибака обвинил бывшего игрока НБА, а ныне эксперта Кендрика Перкинса в распространении слухов о Кевине Дюранте и Расселле Уэстбруке.
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