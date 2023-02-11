Сергей Базаревич рассказал о настрое команды перед матчем с «Минском»
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Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском».
«Мы настраиваемся на непростую игру. У нас по-прежнему есть некие пробелы в составе. «Минск», хотя с победами у этой команды, возможно, не очень, играет интересно, они добавили двух новых игроков. Думаю, что просто нам не будет. Мы, как обычно, будем стараться показать всё, что можем», – приводит слова 57-летнего специалиста официальный сайт клуба.
На данный момент «Самара» занимает второе место в группе Б в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ с девятью победами при 15 поражениях. Матч «Минск» – «Самара» пройдёт сегодня, 11 февраля (17:00 мск).
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