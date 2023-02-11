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Леброн назвал два совета, которые дал Вембаньяме

Леброн назвал два совета, которые дал Вембаньяме
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс рассказал о советах, данных им французскому таланту Виктору Вембаньяме.

«Первое и самое важное – оставайся честным по отношению к игре, отдавайся ей. Выкладывайся изо всех сил. Каждый день старайся становиться лучше, чем был вчера. Будь участлив по отношению к игре.

Во-вторых, не забывай веселиться. Потому что, как только он придёт [в НБА], всё превратится в бизнес. Ваша карьера сразу же станет бизнесом. Я не сказал, что всё станет хуже, но ваша карьера станет ещё более требовательной из-за бизнеса. Хотя в конечном итоге всё сводится к тому, чтобы получать удовольствие. Не так уж и много людей делают это», – сказал Джеймс в интервью ESPN.

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