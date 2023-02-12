Трипл-дабл Йокича принёс «Денверу» лёгкую победу в матче с «Хорнетс»

В Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:105.

У гостей самым лучшим выступлением отметился действующий MVP Никола Йокич. Он заработал очередной трипл-дабл в нынешнем сезоне с 30 очками, 16 подборами и 10 передачами. У хозяев самым результативным игроком стал американский форвард Пи Джей Вашингтон с 22 очками, четырьмя подборами и одной передачей. Также хороший результат показал американский форвард Гордон Хэйворд, набрав 21 очко, два подбора и три передачи. Молодой разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл вторую ночь подряд не везёт с набором трипл-дабла: 18 очков, девять подборов и 12 передач.