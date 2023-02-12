Трипл-дабл Йокича принёс «Денверу» лёгкую победу в матче с «Хорнетс»
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В Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:105.
У гостей самым лучшим выступлением отметился действующий MVP Никола Йокич. Он заработал очередной трипл-дабл в нынешнем сезоне с 30 очками, 16 подборами и 10 передачами. У хозяев самым результативным игроком стал американский форвард Пи Джей Вашингтон с 22 очками, четырьмя подборами и одной передачей. Также хороший результат показал американский форвард Гордон Хэйворд, набрав 21 очко, два подбора и три передачи. Молодой разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл вторую ночь подряд не везёт с набором трипл-дабла: 18 очков, девять подборов и 12 передач.
НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
105 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 22, Хэйворд - 21, Болл - 18, Смит - 15, Розир - 12, Ричардс - 9, Уильямс - 6, Макгауэнс - 2, Букнайт, Джексон, Джонс, Маледон, Мартин, Михайлюк, Тор, Убре
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Колдуэлл-Поуп - 15, Браун - 14, Портер - 14, Чанчар - 12, Браун - 11, Грин - 10, Джордан - 9, Смит - 2, Уотсон - 2, Брайант, Гиллеспи, Гордон, Маррей, Ннаджи, Уайт
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