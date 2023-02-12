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Травма Леброна Джеймса может усугубиться

Травма Леброна Джеймса может усугубиться
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, не принимающий участия в матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с 8 февраля из-за травмы лодыжки, тяжело переносит процесс лечения.

Об этом заявил инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс в подкасте #thisleague UNCUT с Марком Стайном. Отмечается, что процесс полного восстановления может затянуться до конца сезона.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, 8,5 подбора и семь передач при реализации бросков 50,8%, где 31,5% – трёхочковые.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 26 победами при 31 поражении. Следующую игру «озёрники» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде 14 февраля (6:00 мск).

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