Терренс Росс и «Орландо» договорились о выкупе контракта
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«Орландо Мэджик» и лёгкий форвард Терренс Росс достигли соглашения по поводу выкупа контракта. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в соцсетях.
Отмечается, что 32-летний баскетболист намерен заключить контракт с «Финикс Санз» после того, как пройдёт все процедуры. В сезоне-2022/2023 игрок заработает $ 11,5 млн.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 42 матчах, набирая в среднем восемь очков, два подбора и 1,3 передачи при реализации бросков 43,1%, где 38,1% – трёхочковые. Росс проводит на площадке 22,5 минуты.
«Орландо Мэджик» занимает 13-е место в Восточной конференции с 23 победами при 34 поражениях. Следующую игру «Мэджик» проведут с «Чикаго Буллз» на выезде 14 февраля (4:00 мск).
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