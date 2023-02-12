Стали известны сроки принятия решения «Голден Стэйт» по Гэри Пэйтону II

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» должно определиться с будущим разыгрывающего Гэри Пэйтона II до понедельника, 13 февраля (5:30 мск). Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
В пятницу, 10 февраля, стало известно, что «Голден Стэйт» договорился с «Портленд Трэйл Блэйзерс» по поводу перехода разыгрывающего в стан калифорнийского клуба. В сделке также были задействованы «Атланта Хоукс» и «Детройт Пистонс».
Напомним, медицинский персонал «Уорриорз» не устроило состояние баскетболиста. Отмечается, что у игрока было выявлено повреждение мышц кора, из-за которого Пэйтон II может пропустить как минимум ещё три месяца.
Действующий контракт 30-летнего разыгрывающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 9,13 млн – опция игрока). В 2025 году игрок станет неограниченно свободным агентом.
- 12 февраля 2023
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:33
-
10:02
-
09:44
-
09:36
-
09:29
-
09:10
-
07:09
-
06:32
-
05:42
-
04:34
-
00:38
- 11 февраля 2023
-
23:39
-
22:47
-
21:41
-
21:37
-
21:00
-
19:45
-
19:13
-
18:57
-
16:21
-
15:27
-
15:14
-
15:01
-
14:53
-
14:41
-
14:33
-
13:14
-
13:02
-
12:33
-
12:21
-
11:49
-
11:17