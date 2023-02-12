Стали известны сроки принятия решения «Голден Стэйт» по Гэри Пэйтону II

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» должно определиться с будущим разыгрывающего Гэри Пэйтона II до понедельника, 13 февраля (5:30 мск). Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



В пятницу, 10 февраля, стало известно, что «Голден Стэйт» договорился с «Портленд Трэйл Блэйзерс» по поводу перехода разыгрывающего в стан калифорнийского клуба. В сделке также были задействованы «Атланта Хоукс» и «Детройт Пистонс».



Напомним, медицинский персонал «Уорриорз» не устроило состояние баскетболиста. Отмечается, что у игрока было выявлено повреждение мышц кора, из-за которого Пэйтон II может пропустить как минимум ещё три месяца.



Действующий контракт 30-летнего разыгрывающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 9,13 млн – опция игрока). В 2025 году игрок станет неограниченно свободным агентом.

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