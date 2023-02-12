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«Даллас» намерен побороться за Терренса Росса

«Даллас» намерен побороться за Терренса Росса
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Руководство «Даллас Маверикс» проявляет серьёзный интерес к лёгкому форварду Терренсу Россу, который ранее договорился с «Орландо Мэджик» о выкупе контракта. Об этом сообщает инсайдер Марк Стайн в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 32-летний баскетболист намерен заключить контракт с «Финикс Санз» после того, как пройдёт все процедуры после выкупа соглашения с «Орландо». В сезоне-2022/2023 игрок заработает $ 11,5 млн.

В нынешнем сезоне Росс принял участие в 42 матчах, набирая в среднем восемь очков, делая два подбора и 1,3 передачи при реализации бросков 43,1%, 38,1% которых – трёхочковые. Росс проводит на площадке в среднем 22,5 минуты.

«Даллас Маверикс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 31 победами при 27 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на своей площадке 14 февраля (4:30 мск).

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