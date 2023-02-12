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«Катаете такую же вату». Тренер сборной Беларуси раскритиковала игру своей команды

«Катаете такую же вату». Тренер сборной Беларуси раскритиковала игру своей команды
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Главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Наталия Трофимова во время тайм-аута первой встречи со сборной России (63:45) в рамках Кубка Дружбы раскритиковала игру своих подопечных.

«Дамы, мы сейчас во второй четверти катаем такую же вату, как они [сборная России]», – сказала наставница сборной Беларуси своим подопечным во время тайм-аута.

Примечательно, что вторая четверть закончилась со счётом 14:8 в пользу Беларуси. Напомним, матч состоялся вчера, 11 февраля, в Минске и завершился победой хозяек площадки со счётом 63:45 (19:4, 14:8, 13:15, 17:18).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стала Александрия Мария Бентли, набравшая 16 очков. По 10 очков набрали Мария Попова, Анастасия Веремеенко и Дарья Магаляс. Шесть баллов на свой счёт записала Ольга Зюзькова.

В составе сборной России 12 очков набрала Анастасия Олаири Косу. Девятью очками отметилась Ксения Левченко, шестью баллами – Дарья Игнатова.

Следующую встречу сборная Беларуси проведёт со сборной России на своей площадке сегодня, 12 февраля (13:00 мск).

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