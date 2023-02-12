Данк Динвидди и блокшот Коллинза – в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 12 февраля, было сыграно девять матчей.



В первую тройку вошли моменты с участием игроков «Денвер Наггетс» Иша Смита и Деандре Джордана, тяжёлого форварда «Юты Джаз» Лаури Маркканена и разыгрывающего «Бруклин Нетс» Спенсера Динвидди.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, в тройку лучших индивидуальных выступлений игрового дня по версии ESPN вошёл центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, отметившийся в игре с «Шарлотт Хорнетс» (119:105) 30 очками, 16 подборами и 10 передачами.



Джоэл Эмбиид в противостоянии с «Бруклин Нетс» (101:98) набрал 37 очков, 13 подборов и две передачи. Донован Митчелл из «Кливленд Кавальерс», в свою очередь, в матче с «Чикаго Буллз» (89:87) записал на свой счёт 29 очков, 10 подборов и шесть передач.