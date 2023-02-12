Женская сборная России взяла реванш у сборной Беларуси в Кубке Дружбы

Завершился второй матч в рамках Кубка Дружбы по баскетболу, в котором женская сборная России встречалась со сборной Беларуси. Матч состоялся в Минске и закончился победой сборной России со счётом 71:61 (18:8, 16:22, 21:19, 16:12).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стала Анастасия Олаири, набравшая 15 очков. 10 очков набрала Дарья Репникова. По девять баллов на свой счёт записали Вероника Павлюченко и Анна Кузнецова.



В составе сборной Беларуси 15 очков набрала Юлия Василевич. 11 очками отметилась Екатерина Карпук, 10 баллами – Полина Доменюк и Екатерина Новик.



Ранее главный тренер женской сборной Беларуси Наталия Трофимова во время тайм-аута первой встречи со сборной России (63:45) в рамках Кубка Дружбы раскритиковала игру своих подопечных.

Новость по теме «Катаете такую же вату». Тренер сборной Беларуси раскритиковала игру своей команды