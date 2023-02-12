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Адетокунбо рассказал, за какими командами Евролиги он следит

Адетокунбо рассказал, за какими командами Евролиги он следит
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Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, за какими командами Евролиги он следит.

«Очень рад, что Костас принял решение перейти в одну из самых сильных команд Евролиги прямо сейчас. Он помогает «Фенербахче» добиваться побед. «Олимпиакос» играет очень хорошо, как и «Фенербахче». Это две команды, за которыми я слежу в Евролиге.

«Панатинаикос» — хорошая команда, но я не уверен, дойдут ли они до «Финала четырёх», но я знаю, что «Олимпиакос» очень хорош», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

Ранее Адетокунбо поделился планами на предстоящий Матч всех звёзд НБА, который пройдёт в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум-арене» 19 февраля.

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