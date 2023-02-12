Д’Анжело Расселл: я должен понять, как могу вписаться в игру Леброна и Дэвиса
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анжело Расселл высказался по поводу взаимодействия на площадке с лидерами команды Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.
«Я не знаю, что нас ждёт. Всё зависит от опыта. Очевидно, их взаимодействие друг с другом на площадке приносит команде много пользы. Я должен понять, как я могу вписаться в эту игру, чтобы быть продуктивным. Думаю, это произойдёт со временем», — приводит слова Расселла Fadeaway World.
Напомним, «озёрники» провели трёхстороннюю сделку с «Миннесотой Тимбервулвз» и «Ютой Джаз», в результате которой выменяли защитников Д'Анджело Расселла, Малика Бизли и форварда Джарреда Вандербилта.
Ранее Дэвис дал комментарий по поводу прихода Д’Анджело Расселла в команду.
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