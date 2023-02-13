Стали известны новые подробности травмы Зайона Уильямсона

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон усугубил свою травму подколенного сухожилия и пропустит ещё несколько недель. Следующее обследование баскетболист пройдёт только после Матча всех звёзд Национальной баскетбольной лиги. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку.

Ранее сообщалось, что игрок не сможет принять участия в Матче всех звёзд. Позже лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заявил, что хотел бы увидеть Уильямсона на слэм-данк контесте НБА.



Напомним, Матч звёзд НБА пройдёт в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум-арене» 19 февраля.

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