Аналитическая компания из США назвала Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории

Американская компания Morning Consult, которая осуществляет деятельность в сфере аналитики данных, провела опрос среди граждан США. Американскому населению предлагалось выбрать величайшего спортсмена в истории с охватом всех видов спорта.



Первое место занял член баскетбольного Зала славы, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан (19%). На втором месте расположился известный в североамериканских кругах победитель семи Супербоулов в НФЛ Том Брэди (12%), выступавший на позиции квотербека. Замкнул тройку легендарный американский боксёр Мохаммед Али с 8%.



Итоги опроса Morning Consult – первая десятка:



1. Майкл Джордан (баскетбол) – 18%.

2. Том Брэди (американский футбол) – 12%.

3. Мохаммед Али (бокс) – 8%.

4. Бейб Рут (бейсбол) – 7%.

5. Коби Брайант (баскетбол) – 5%.

6. Леброн Джеймс (баскетбол) – 4%.

7. Джим Торп (лёгкая атлетика, бейсбол, американский футбол) – 4%.

8. Лионель Месси – 3%.

9. Пеле – 3%.

10. Серена Уильямс – 3%.

Новость по теме Стивен Эй Смит объяснил, почему Майкл Джордан превосходит Леброна Джеймса