Аналитическая компания из США назвала Майкла Джордана величайшим спортсменом в истории

Американская компания Morning Consult, которая осуществляет деятельность в сфере аналитики данных, провела опрос среди граждан США. Американскому населению предлагалось выбрать величайшего спортсмена в истории с охватом всех видов спорта.
Первое место занял член баскетбольного Зала славы, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан (19%). На втором месте расположился известный в североамериканских кругах победитель семи Супербоулов в НФЛ Том Брэди (12%), выступавший на позиции квотербека. Замкнул тройку легендарный американский боксёр Мохаммед Али с 8%.
Итоги опроса Morning Consult – первая десятка:
1. Майкл Джордан (баскетбол) – 18%.
2. Том Брэди (американский футбол) – 12%.
3. Мохаммед Али (бокс) – 8%.
4. Бейб Рут (бейсбол) – 7%.
5. Коби Брайант (баскетбол) – 5%.
6. Леброн Джеймс (баскетбол) – 4%.
7. Джим Торп (лёгкая атлетика, бейсбол, американский футбол) – 4%.
8. Лионель Месси – 3%.
9. Пеле – 3%.
10. Серена Уильямс – 3%.
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