Василий Карасёв оценил состояние МБА перед матчем с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер московского баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв прокомментировал предстоящую встречу с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ, назначенную на 14 февраля (20:00) на стадионе «Баскет Холл Москва».
«Локомотив-Кубань» заметно изменился по сравнению с нашим предыдущим матчем. Состав краснодарцев стал гораздо сильнее, появилась другая ротация. Все легионеры, которые присоединились к команде, – это игроки очень высокого уровня. Они уже показали, на что способны.
Если говорить о нас, то где-то, наверное, поднакопилась усталость – и в этом плане определённо на пользу пойдёт пауза в чемпионате. Сейчас же нужно выходить и бороться на зубах», – приводит слова 51-летнего специалиста официальный телеграм-канал клуба.
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