Хачимура — после матча с «Голден Стэйт»: мы просто вышли на площадку и играли в баскетбол

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хачимура после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз», который состоялся вчера, 12 февраля, прокомментировал выступление лос-анджелесской команды.



«У нас даже не было полноценной тренировки. Мы просто вышли на площадку и играли в баскетбол», – заявил японский баскетболист в послематчевом интервью.



Напомним, перед дедлайном НБА «озёрники» провели трёхстороннюю сделку с «Миннесотой Тимбервулвз» и «Ютой Джаз», в результате которой выменяли защитников Д'Анджело Расселла, Малика Бизли и форварда Джарреда Вандербилта.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 26 победами при 31 поражении. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде 14 февраля (6:00 мск).

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