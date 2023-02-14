Леброн Джеймс пропустит третий матч подряд
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не примет участия в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» из-за травмы лодыжки. Об этом сообщает клубный обозреватель Майк Труделл.
В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, 8,5 подбора и семь передач при реализации бросков 50,8%, где 31,5% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 26 победами при 31 поражении. «Озёрники» проведут встречу с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде 14 февраля (6:00 мск).
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс, не принимающий участия в матчах НБА с 8 февраля из-за травмы лодыжки, тяжело переносит процесс лечения.
Новость по темеТравма Леброна Джеймса может усугубиться
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