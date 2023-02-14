Разыгрывающий «Майами» рискует пропустить остаток февраля
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Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури, не принимающий с 5 февраля участия в матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации из-за травмы колена, может пропустить остаток месяца, сообщает Miami Herald.
«Лоури, которого пытались обменять до наступления дедлайна НБА, скорее всего, полностью пропустит февраль. Он до сих пор испытывает проблемы с коленом», – отмечается в источнике.
В нынешнем сезоне 36-летний баскетболист принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 12 очков, 5,3 передачи и 4,3 подбора при реализации бросков 39,6%, где 33,3% – трёхочковые.
«Майами Хит» занимает шестое место в Восточной конференции с 32 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Бруклин Нетс» на выезде 16 февраля (3:30 мск).
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