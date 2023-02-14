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Демар Дерозан рискует пропустить Матч звёзд НБА

Демар Дерозан рискует пропустить Матч звёзд НБА
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Лёгкий форвард, лидер «Чикаго Буллз» Демар Дерозан был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик» (91:100) из-за травмы.

Как сообщает обозреватель NBC Sports Кей Си Джонсон, МРТ-обследование выявило у баскетболиста растяжение бедра первой степени. Игрок может пропустить Матч всех звёзд НБА.

В нынешнем сезоне 33-летний Дерозан принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 25,4 очка, 5,1 передачи и 4,7 подбора при реализации бросков 50,7%, где 31,8% – трёхочковые.

«Чикаго Буллз» занимает 11-е место в Восточной конференции с 26 победами при 31 поражении. Следующую игру «Буллз» проведут с «Индианой Пэйсерс» на выезде 16 февраля (3:00 мск).

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