«Мы играли неидеально». Вичентич оценил выступление «Автодора» после матча с «Минском»

Главный тренер саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Бранислав Вичентич после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» прокомментировал выступление своей команды.



«Перед игрой я говорил парням, что «Минск» заслуживает больше побед, чем они имеют. Это очень агрессивная, молодая, играющая в быстром темпе команда. Конечно, все ожидали более лёгкой победы, но мы помним, что в прошлом туре они проиграли «Самаре» лишь в овертайме. Мы понимали, что соперник сейчас в хорошем ритме.



Я хочу поздравить своих игроков с победой. Сейчас мы в ударе, одержали три победы подряд. Так что я надеюсь и знаю, что следующая игра будет лучше. Мы играли неидеально. Но каждый в тренерском штабе и среди игроков скажет вам: мы можем сыграть лучше в следующих семи играх.



Я ожидал, что третья четверть будет решающей, и нам нужно сыграть в ней надёжно в обороне, быстро принимая правильные решения в атаке. Но то, что произошло – полная противоположность. Надеюсь, это больше не повторится», – приводит слова 51-летнего сербского специалиста официальный телеграм-канал клуба.

Новость по теме Ростислав Вергун после матча с «Автодором» раскритиковал календарь Единой лиги ВТБ