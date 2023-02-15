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Александр Секулич отреагировал на победу «Локомотива-Кубань» в матче с МБА

Александр Секулич отреагировал на победу «Локомотива-Кубань» в матче с МБА
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Главный тренер краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА (89:60) прокомментировал выступление своей команды.

«Мы хорошо начали первую четверть, делали всё, о чём договорились перед игрой, но позволили сопернику отыграться во второй 10-минутке. В раздевалке я вновь попросил парней действовать пособраннее, мы начали хорошо двигать мяч, здорово сыграли в защите.

С каждым матчем мы прибавляем и на втором этапе сезона выглядим лучше. Нужно продолжать в том же духе», – цитирует 44-летнего специалиста официальный сайт лиги.

Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 22 очка, включая две передачи и один перехват. 18 очков набрал Девон Акун-Пёрселл. 16 баллов на свой счёт записал Крис Хортон.

В составе МБА 15 очков набрал Даниил Касаткин. 12 очками отметился Евгений Воронов, восемью баллами – Антон Пушков.

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