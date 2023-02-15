Семикратный чемпион НБА объяснил провалы «Лейкерс» в защите
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Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Роберт Орри высказался о проблемах игры «озёрников» в обороне.
«Иногда у вас не получается контролировать другую команду. Вы хорошо отыгрываете в защите, вы блокируете броски, но «трёшки» по-прежнему продолжают забиваться. И это задевает, потому что вы хорошо показываете себя в защите.
«Лейкерс» могут снова стать одной из лучших оборонительных команд. Им просто нужно время на практику. Они играют по ситуации сейчас. У них есть новички, есть травмированные парни, есть парни на реабилитации, и нет стабильности», – сказал Орри в интервью Spectrum SportsNet.
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