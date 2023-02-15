Игрок «Зенита», французский разыгрывающий Томас Эртель пропустит Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится 19 февраля на «ВТБ-Арене» в Москве, сообщает издание Vprognoze.ru.

Причиной же стала травма игрока, полученная в матче регулярного чемпионата с «Нижним Новгородом» (70:79), состоявшемся 13 февраля.

Напомним, в данный момент, после 22 игр, санкт-петербургский «Зенит» занимает третье место в чемпионате, уступая казанскому УНИКСу и московскому ЦСКА четыре и шесть очков соответственно. Свой следующий матч команда Хавьера Паскуаля проведёт 26 февраля и встретится с УНИКСом, начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

Ранее казанский УНИКС установил рекорд сезона по числу очков, обыграв московский ЦСКА.