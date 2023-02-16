Крис Пол про обмен Дюранта в «Финикс»: я знаю, что не принимаю это как должное

12-кратный участник Матча всёх звёзд НБА американский разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол поделился своими ощущениями о приходе форварда Кевина Дюранта в его команду.

«На днях я говорил Девину Букеру, что играл со многими великими игроками. Я играл с Блэйком Гриффином, у меня была возможность играть с Дэвидом Уэстом в начале своей карьеры, я играл с Джеймсом Харденом, но, вероятно, я никогда не играл сразу с двумя игроками такого калибра как Букер и Дюрант. Я знаю, что не принимаю это как должное и сказал Девину сделать также» — рассказал Крис в интервью ESPN.

9 февраля 2023 года Кевин Дюрант был обменян из «Бруклина» в «Финикс». «Санз» отдали за звёздного игрока Микала Бриджеса, Кэмерона Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда.