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«Приятно смотреть на них без Уэстбрука». Бэйлесс рад победе «Лейкерс» над «Пеликанс»

«Приятно смотреть на них без Уэстбрука». Бэйлесс рад победе «Лейкерс» над «Пеликанс»
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Известный эксперт Скип Бэйлесс оценил победу «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (120:102).

«Как же приятно смотреть на «Лейкерс» без Расселла Уэстбрука. «Лейкерс» наконец-то стартовали. Наконец-то они кого-то разгромили — «Пеликанс». Больше нет никаких оправданий. Команда Леброна должна быть по крайней мере не хуже «Денвера», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

По итогам матча самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Энтони Дэвис. Он оформил дабл-дабл: 28 очков, 10 подборов и пять передач. Звёздный американский форвард Леброн Джеймс также отметился неплохим выступлением с 21 очком, шестью подборами и шестью передачами.

Напомним, ранее Уэстбрука обменяли из «Лейкерс» в «Юту Джаз».

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