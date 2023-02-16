«Приятно смотреть на них без Уэстбрука». Бэйлесс рад победе «Лейкерс» над «Пеликанс»

Известный эксперт Скип Бэйлесс оценил победу «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (120:102).
«Как же приятно смотреть на «Лейкерс» без Расселла Уэстбрука. «Лейкерс» наконец-то стартовали. Наконец-то они кого-то разгромили — «Пеликанс». Больше нет никаких оправданий. Команда Леброна должна быть по крайней мере не хуже «Денвера», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
По итогам матча самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Энтони Дэвис. Он оформил дабл-дабл: 28 очков, 10 подборов и пять передач. Звёздный американский форвард Леброн Джеймс также отметился неплохим выступлением с 21 очком, шестью подборами и шестью передачами.
Напомним, ранее Уэстбрука обменяли из «Лейкерс» в «Юту Джаз».
- 16 февраля 2023
-
20:58
-
20:52
-
19:33
-
19:21
-
18:35
-
18:21
-
17:47
-
16:42
-
16:33
-
15:58
-
15:03
-
14:47
-
13:41
-
12:30
-
12:22
-
11:43
-
11:04
-
10:51
-
10:02
-
09:55
-
09:52
-
09:00
-
08:44
-
07:38
-
07:24
-
06:28
-
06:28
-
06:12
-
05:59
-
05:50
-
05:50
- 15 февраля 2023
-
23:48
-
23:30
-
23:27
-
22:46