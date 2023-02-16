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Basket News: Джоэл Боломбой выиграл судебный спор с ЦСКА

Basket News: Джоэл Боломбой выиграл судебный спор с ЦСКА
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Центровой Джоэл Боломбой одержал победу в судебном споре с ЦСКА. Об этом информирует Basket News, ссылаясь на свои источники.

Напомним, Боломбой покинул армейцев в феврале прошлого года из-за ситуации вокруг Украины, разорвав контракт в одностороннем порядке. После этого ЦСКА подал на него заявление в Спортивный арбитражный суд.

Рассмотрев дело, суд решил, что у Боломбоя в сложившейся ситуации были основания покинуть Россию. Теперь ЦСКА будет вынужден оплатить Джоэлу все судебные издержки. Кроме того, красно-синие должны выплатить Боломбою всё, что должны были по контракту.

В настоящий момент 29-летний Боломбой выступает за греческий «Олимпиакос».

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