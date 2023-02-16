Эксперт: Америка признаёт только одного короля, и это не Леброн Джеймс
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Эксперт и обозреватель Роб Паркер прокомментировал свист болельщиков в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса во время Супербоула-2023 (финале НФЛ), который он посетил.
«Леброн был освистан на Супербоуле. И знаете, о чём это говорит? Это говорит о том, что Америка признаёт только одного короля, и это BURGER KING! Это единственный король. Это не Леброн Джеймс», — сказал Паркер на канале Fox Sports Radio в YouTube.
Напомним, 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Джеймс побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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