Тренер «Милуоки» прокомментировал травму Янниса Адетокунбо

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер оценил степень серьёзности травмы кисти звёздного форварда Янниса Адетокунбо, полученной во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (112:100).



«Прогнозы положительные – у него простое растяжение связок. Посмотрим на его состояние завтра, а дальше дадим оценку», – приводит слова Буденхольцера обозреватель The Athletic Эрик Нем.



В нынешнем сезоне 28-летний Адетокунбо принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 31,8 очка, делая 12,2 подбора и 5,4 передачи при реализации бросков 53,8%, где 27% – трёхочковые.



«Милуоки Бакс» занимает второе место в Восточной конференции с 41 победой при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Майами Хит» на своей площадке 25 февраля (3:30 мск).

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