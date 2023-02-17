Адам Сильвер рассказал о наказаниях для судей, совершающих ошибки во время матчей НБА

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер заявил, что судьи, обслуживающие матчи НБА, получают санкции за допущенные ошибки во время игр.



«Мы не афишируем, какие наказания получают судьи. Мы не думаем, что это будет уместно. Но наказания для них определённо есть», – приводит слова Сильвера ESPN.



Ранее разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер после проигранного матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (121:125) в конце прошлого месяца предложил штрафовать судей за совершение ошибок, влияющих на исход игр.



Тогда форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.

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