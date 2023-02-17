Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер оценил новичков «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер поделился мнением о новичках «Лос-Анджелес Лейкерс», которые пришли в калифорнийский клуб перед дедлайном.
«Что касается новичков, то это качественные атакующие игроки. Поэтому, когда они окажутся рядом с такими суперзвёздами, как Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, то не будут просто стоять в углу и ждать мяча. Они знают, как найти свободное пространство и хорошую возможность для проведения атаки», — сказал Фишер в эфире Spectrum SportsNet.
Напомним, «Лос-Анджелес» провёл трёхстороннюю сделку с «Миннесотой Тимбервулвз» и «Ютой Джаз», в результате которой выменял Д'Анджело Расселла, Малика Бизли и форварда Джарреда Вандербилта.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
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