Кавай Леонард: не могу сказать, что «Клипперс» играют на чемпионском уровне

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (116:107) оценил состояние своей команды.
«Мы должны стать лучше. Пока не могу сказать, что мы играем на чемпионском уровне, но постепенно становимся лучше», – приводит слова Леонарда обозреватель Los Angeles Times Эндрю Грайф.
В нынешнем сезоне 31-летний баскетболист принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 22,1 очка, 6,2 подбора и четыре передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,7, трёхочковых – 38.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 28 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Сакраменто Кингз» на своей площадке 25 февраля (6:30 мск).
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