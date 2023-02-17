Назван игрок, который может покинуть «Чикаго» в случае прихода Уэстбрука

Руководство «Чикаго Буллз» может отчислить разыгрывающего Горана Драгича в случае, если «Чикаго» примет решение подписать разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Об этом сообщает NBC Sports.
Напомним, «Юта Джаз» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» на прошлой неделе в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации.
В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, 7,5 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,7, трёхочковых – 29,6.
«Чикаго Буллз» занимает 11-е место в Восточной конференции с 26 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Буллз» проведут с «Бруклин Нетс» на своей площадке 25 февраля (4:00 мск).
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