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Комиссионер НБА: требования игроков на обмен — это плохо

Комиссионер НБА: требования игроков на обмен — это плохо
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Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о том, что многие звёздные игроки лиги запрашивают обмены в другие команды, несмотря на долгосрочные контракты.

«Требования игроков обменять их — это плохо. Мы не хотим, чтобы это происходило. Нужно сосредоточиться на этом вопросе и сделать так, чтобы все выполняли свои контракты. В принципе, в этом ничего нового нет, но сейчас это усугубляется социальными сетями. В любом случае не хочется, чтобы игроки буквально требовали отправить его в другой клуб. Лига считает важным, чтобы игроки выполняли контракты. Мы обсуждаем этот вопрос, но простых решений тут нет, иначе мы бы уже это сделали», — приводит слова Сильвера Bleacher Report.

В феврале Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг в рамках обменов покинули «Бруклин Нетс» и перешли в «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс» соответственно.

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