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Владелец «Бостона» заверил, что клуб не будет обменивать Джейлена Брауна

Владелец «Бостона» заверил, что клуб не будет обменивать Джейлена Брауна
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Вик Грусбек, владелец «Бостон Селтикс», сообщил, что Джейлена Брауна не планировали и не планируют обменивать в другой клуб.

«Мы не раскрываем детали приватных разговоров, контрактов и прочего в публичном пространстве. В этой лиге много других команд и агентов. Наши сотрудники постоянно на связи с другими клубами, мы узнаём, кто им нравится из нашего состава, держим эту информацию у себя. Однако это совершенно не значит, что готовится какой-то обмен. Мы не собирались и не собираемся обменивать Джейлена Брауна. Я лично сказал ему об этом перед дедлайном», — сказал Грусбек The Greg Hill Show.

В межсезонье были слухи, что «Бостон Селтикс» хочет заполучить Кевина Дюранта и готов включить в сделку Джейлена Брауна. Дюрант зимой перешёл в «Финикс Санз».

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