Бывший одноклубник Леброна по чемпионскому составу «Кливленда» может перейти в «Лейкерс»

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав попал в сферу интересов «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст. Как информирует источник, сейчас «озёрники» следят за ситуацией с Лавом и будут претендовать на игрока в случае успешного выкупа контракта.



Напомним, ранее сообщалось, что Лав находится на финальной стадии выкупа своего контракта.



Примечательно, что Лав является другом лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса. Они вместе становились чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Кливленда».



В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, где 35,4% – трёхочковые.

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