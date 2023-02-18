Названа ещё одна команда, которой интересен выбывший из ротации «Кливленда» Кевин Лав

Руководство «Финикс Санз» проявляет активный интерес к тяжёлому форварду «Кливленд Кавальерс» Кевину Лаву, который находится на финальной стадии выкупа своего контракта. Об этом заявил инсайдер ESPN в программе Pardon the Interruption.



Напомним, Лав выбыл из ротации огайского клуба, так как, по мнению тренерского штаба, игрок плохо обороняется против маленьких игроков при изоляции и после розыгрышей пик-н-роллов.



В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, 6,8 подбора и 1,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,9, трёхочковых – 35,4.



«Финикс Санз» занимает пятое место в Западной конференции с 32 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 25 февраля (6:00 мск).

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