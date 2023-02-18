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Лидеры «Клипперс» проведут встречу с Расселлом Уэстбруком

Лидеры «Клипперс» проведут встречу с Расселлом Уэстбруком
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Разыгрывающий «Юты Джаз» Расселл Уэстбрук планирует провести встречу с лидерами «Лос-Анджелес Клипперс» Полом Джорджем и Каваем Леонардом в ближайшее время, информирует The Athletic.

Напомним, «Юта» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» на прошлой неделе в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, 7,5 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,7, трёхочковых – 29,6.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 28 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке 24 февраля (6:00 мск).

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