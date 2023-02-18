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Хосе Альварадо отреагировал на признание его MVP в Турнире восходящих звёзд НБА

Хосе Альварадо отреагировал на признание его MVP в Турнире восходящих звёзд НБА
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Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Хосе Альварадо прокомментировал награду MVP, полученную после Турнира восходящих звёзд в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я не 195-сантиметровый парень и при этом не такой атлетичный. Я не владею внушительным размахом рук. Но зато у меня есть сердце, которое вы не сможете измерить», – заявил Альварадо в послематчевом интервью.

В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 9,1 очка, 3,1 передачи и 2,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 40,9, трёхочковых – 33,9.

«Нью-Орлеан Пеликанс» занимает седьмое место в Западной конференции с 30 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Пеликанс» проведут с «Торонто Рэпторс» на выезде 24 февраля (3:30 мск).

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