Джабари Смит: я бы сделал 60-летнего Джордана в игре один на один

19-летний тяжёлый форвард «Хьюстон Рокетс» Джабари Смит, присоединившийся к команде после драфта НБА — 2022, ответил на вопрос, как бы закончилось его противостояние с Майклом Джорданом в наши дни.



«Я с Майклом Джорданом? Сколько ему лет, 60 исполнилось? Ну сейчас он бы меня не обыграл. Я бы сделал 60-летнего Джордана в игре один на один. Майкл Джордан, поздравляю тебя с днём рождения, но прямо сейчас я бы тебя обыграл. Ему не справиться со мной, это факт. Если бы меня обыгрывал 60-летний баскетболист, то мне стоило бы завершить карьеру», — приводит слова Смита Tech Jaun.



Майклу Джордану исполнилось 60 лет вчера, 17 февраля. Легендарный баскетболист шесть раз становился чемпионом НБА и в каждом выигранном финале признавался самым ценным игроком.

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