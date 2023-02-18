Чарльз Баркли: Кевин Дюрант — хороший игрок. Но временами ведёт себя как ребёнок

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант иногда ведёт себя по-детски. Однако выразил надежду, что баскетболист станет чемпионом НБА в составе аризонской команды.



«Дюрант – хороший игрок. Но временами ведёт себя как ребёнок, но при этом он отличный игрок. Надеюсь, он сможет стать чемпионом вместе с «Санз», – заявил Баркли в эфире Bally Sports.



В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.



Напомним, «Бруклин Нетс» обменял форварда в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс».

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