«Майами» стал главным претендентом на выбывшего из ротации «Кливленда» чемпиона НБА

«Майами Хит» является главным претендентом на подписание контракта с форвардом «Кливленд Кавальерс» Кевином Лавом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По информации источника, в «Майами» ждут завершения истории с выкупом контракта баскетболиста.



Напомним, ранее сообщалось, что Лав находится на финальной стадии выкупа своего контракта. Лав выбыл из ротации огайского клуба, так как, по мнению тренерского штаба, игрок плохо обороняется против маленьких игроков при изоляции и после розыгрышей пик-н-роллов.



Помимо «Майами», интерес к Лаву проявляют в «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз».



В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, где 35,4% – трёхочковые.

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