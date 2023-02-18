Картер: НБА предлагала по $ 1 млн Леброну, Брайанту и мне за участие в конкурсе данков

Бывший игрок НБА Винс Картер рассказал, что в НБА пытались завлечь звёзд на конкурс данков на Матче звёзд НБА денежными поощрениями.
«Я точно знаю, что несколько лет назад в НБА пробовали завлечь звёзд на конкурс данков, повышая ставки. Речь шла об $ 1 млн. Называли несколько имён. Как я помню, это были Леброн Джеймс, Коби Брайант, Трэйси Макгрэди и ещё несколько игроков. Моё имя, разумеется, тоже упоминали. Они предлагали каждому по $ 1 млн. Но, конечно, они не смогли уговорить всех», — приводит слова Картера ESPN.
Матч звёзд НБА в нынешнем сезоне проходит 18 и 19 февраля в «Солт-Лейк Сити».
В этот раз в конкурсе данков примут участие Джерико Симс («Нью-Йорк Никс») Кеньон Мартин-младший («Хьюстон Рокетс»), Трей Мёрфи («Нью-Орлеан Пеликанс») и Мэк Маккланг (G League).
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