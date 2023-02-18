Перкинс — об уходе Ирвинга из «Нетс»: Кайри всегда было дело только до себя

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс критично высказался об уходе звёздного американского разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс». В частности, Перкинс вспомнил период совместных выступлений Ирвинга и Леброна Джеймса за «Кливленд Кавальерс».

«Леброн сделал всё, что в его силах, чтобы принять Кайри как младшего брата и наставить его на путь. Кайри и тогда был непослушным: «Нет, я не буду этого делать. Нет, я не приду на командные ужины…» Ему всегда было дело только до себя.

Леброн тяжело пережил уход Кайри. И ему тяжело было услышать некоторые вещи, которые сказал Кайри перед уходом в «Бостон». Леброн сделал всё, что было в его силах», – цитирует Перкинса издание Heavy.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: